Danas i sutra isplata novčanih naknada

Nacionalna služba za zapošlјavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec mart 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u utorak 21.04.2026. godine, dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u sredu 22.04. 2026. godine.