Elčeova pobeda vredna opstanka - Atletiko pao sa igračem manje

Fudbaleri Elčea ostvarili su pobedu nad Atletiko Madridom rezultatom 3:2 (2:2) u meču 33. kola španske La lige.

Uskoro opširnije... La Liga 33. kolo Utorak: Atletik Bilbao – Osasuna 1:0 (1:0) Guruzeta 16 Majorka – Valensija 1:1 (0:0) Samu Kosta 49 – Sadik 67 Đirona – Betis 2:3 Cigankov 7, Unahi 68p – Roka 23, Ezalzuli 63 Real Madrid – Alaves 2:1 (1:0) Mbape 30, Vinisijus 50 – Martines 90+3 Sreda: Elče – Atletiko Madrid 3:2 (2:2) Afengruber 18, Silva 33p, 75 – Gonzales 10, 34 20.00 Real Sosijedad – Hetafe 21.30 Barselona – Selta Četvrtak: 19.00 Levante – Sevilja 20.00 Rajo