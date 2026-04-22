EU proširuje sankcije Iranu zbog blokade Hormuza

Ministri spoljnih poslova zemalja EU danas su postigli dogovor o proširenju sankcija Iranu zbog blokade Hormuskog moreuza, saopštila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas nakon sednice Saveta za spoljne poslove EU.

Formalna odluka o proširenju sankcija tek treba da bude doneta. Kalas je rekla da „svakodnevne promene, bez obzira na to da li se Hormuski moreuz otvara ili zatvara, su nepromišljene… EU već ima sveobuhvatne sankcije protiv Irana, ali danas smo postigli politički dogovor o proširenju režima sankcija kako bismo ciljali i one koji su odgovorni za kršenje slobode plovidbe“, prenela je Evropska služba za spoljnu politiku. Kalas je dodala da EU blisko sarađuje sa