Uhapšen Vehad Murić, osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici

Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Podgorici Vehad Murić (25) uhapšen je večeras, saopšteno je zvanično iz Uprave policije Crne Gore.

Kako prenose Vijesti, Rožajac je potraživan zbog sumnje da je sinoć u podgoričkom naselju Stari aerodrom upotrebom hladnog oružja lišio života braću D. H. (28) i N. H. (27), te K. M. (56). Osumnjičeni iz Rožaja, kako policija veruje, usmrtio je trojicu drugova sa kojima je boravio u Podgorici i radio na građevini, nakon čega je pobegao. „Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između stradalih i osumnjičenog. Sva lica su poreklom iz Rožaja“,