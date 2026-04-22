Družba počela da transportuje rusku naftu za MOL

Prijem sirove nafte iz Belorusije preko sistema naftovoda Družba započeo u Ukrajini danas u podne, objavila je kompanija JSC Ukrtransnafta.

Ta kompanija, odgovorna za upravljanje ukrajinskom deonicom naftovoda Družba, zvanično je obavestila mađarski MOL da su radovi na popravci naftovoda Družba završeni i da su uslovi više sile, koji su bili na snazi od 27. januara 2026. godine, prestali da važe 21. aprila 2026. u 18 časova, javio je specijalizovani portal Energija Balkana. Prema obaveštenju JSC Ukrtransnafte, ta kompanija je spremna da nastavi tranzit sirove nafte ka Mađarskoj i Slovačkoj. Prema