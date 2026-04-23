Služen pomen stradalim radnicima RTS u NATO bombardovanju

Beta pre 51 minuta

Kod Spomenika "Zašto" u Tašmajdanskom parku u Beogradu noćas u dva sata i šest minuta služen je pomen stradalim radnicima Radio-televizije Srbije, povodom 27 godina od NATO bombardovanja zgrade RTS-a u kojem je 23. aprila 1999. poginulo 16 zaposlenih.

Poštu su odali članovi porodica, kolege i rukovodstvo RTS-a, kao i predstavnici novinarskih udruženja i Vlade Srbije, preneo je RTS.

U ime porodica stradalih okupljenima se obratio Miroslav Medić, brat ubijenog Siniše Medića, i poručio da je smrt 16 ljudi na njihovom radnom mestu strašan zločin NATO pakta.

"I to odlučivši da prvi put u istoriji ratovanja bombarduje jednu medijsku kuću. Bez ikakvog javnog upozorenja, raketirali su zgradu RTS-a smeštenu u gusto naseljenom delu grada, ne vodeći ni u jednom trenutku računa o mogućem broju civilnih žrtava", rekao je Medić.

Dodao je i da kolege koje su preživele bombardovanje imaju velike zdravstvene probleme, kao posledicu svega što ih je zadesilo u zgradi RTS te noći.

"Nažalost, više njih je i preminulo ubrzo posle bombardovanja, a uzrok smrti je bio posledica ovog zločina. NATO moćnici su tada želeli da pokažu svu svoju bahatost – hladnokrvno ubijajući civile, našu decu, i uništavajući privredne i civilne objekte širom zemlje u tih 78 dana rata koji su vodili bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija", naveo je Medić.

U ime porodica zamolio je nadležne da se urušena zgrada zaštiti od propadanja i pretvori u memorijalni centar.

Za ovaj zločin odgovarao je samo tadašnji direktor RTS-a Dragoljub Milanović jer nije poštovao naređenja Savezne vlade i izmestio radnike i tehniku na bezbednu lokaciju, dok je za NATO RTS bio legitiman cilj, prenela je Radio-televizija Srbije.

Slučaj je ispitivala specijalna komisija Haškog suda, ali Tužilaštvu nije predložila pokretanje krivičnog postupka.

U bombardovanju zgrade RTS-a poginuli su: Jelica Munitlak – šminker, Ksenija Banković – video-mikser, Darko Stoimenovski – tehničar u razmeni, Nebojša Stojanović – tehničar u masteru, Dragorad Dragojević – radnik obezbeđenja, Dragan Tasić – električar, Aleksandar Deletić – kamerman, Slaviša Stevanović – realizator, Siniša Medić – dizajner programa, Ivan Stukalo – realizator, Dejan Marković – radnik obezbeđenja, Milan Joksimović – radnik obezbeđenja, Branislav Jovanović – tehničar u masteru, Slobodan Jontić – monter, Milovan Janković – precizni mehaničar i Tomislav Mitrović – režiser programa.

(Beta, 23.04.2026)

