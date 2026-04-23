Vojvodina i Partizan remizirali u Novom Sadu

Fudbaleri Partizana odigrali su nerešeno u gostima sa ekipom Vojvodine-0:0 u meču 32. kola Superlige Srbije.

U Novom Sadu su se sastala dva direktna konkurenta za drugo mesto, a Vojvodina nije uspela da iskoristi prednost igrača više u finišu meča i tako prestigne Partizan na tabeli. Budući da Partizan nije slavio u ovom susretu, Crvena zvezda će ukoliko od 19 časova u gostima pobedi Železničar iz Pančeva i matematički postati prvak Srbije. Tokom prvih 45 minuta utakmice obe ekipe su imale svoje šanse, a Partizan je bio tim koji je imao veći posed lopte u nogama. Domaći