Zvezda odbranila titulu, Student pao u finalu

Košarkašice Crvene zvezde odbranile su titulu prvakinja Srbije, pošto su u Hali sportova "Ranko Žeravica" u trećoj utakmici finalne serije pobedile niški Student sa 106:75.

Rezultat po četvrtinama bio je 28:27, 24:19, 19:22, 35:7, što znači da je neizvesnost vladala sve do poslednjeg perioda, kada su crveno-bele pokazale razliku u klasi. Izabranice Marine Maljković u finalnoj seriji slavile su rezultatom 3-0, pošto su prethodni meč u Nišu dobile sa 89:111, a u prvom u Beogradu su bile bolje sa 100:75. Najefikasnija u pobedničkoj ekipi bila je Alija Mažik sa 22 poena, uz četiri ukradene lopte i tri skoka. Teodora Turudić je postigla 20
