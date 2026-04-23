Jamal zbog povrede ne igra do kraja sezone

BARSELONA - Fudbaler Barselone i reprezentativac Španije Lamin Jamal neće igrati do kraja sezone zbog povrede zadnje lože leve noge, saopštio je danas katalonski klub.

Jamal se povredio u sredu uveče na meču 33. kola La Lige protiv Selte (1:0). Mladi fudbaler Barselone se povredio u 40. minutu prilikom izvođenja penala zbog čega je morao da bude zamenjen. Barselona je saopštila da je posle dodatnih lekarskih pregleda utvrđeno da je Jamal doživeo povredu zadnje lože leve noge i dodala da će mladi fudbaler u narednom periodu biti na konzervativnom lečenju. On neće igrati za Barselonu do kraja sezone, ali se očekuje da bude spreman