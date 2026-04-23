Vremeplov: Počeo Drugi srpski ustanak

NOVI SAD - Na današnji dan 1815. godine u Takovu su, na Cveti, srpske starešine odlučile da podignu ustanak, docnije nazvan Drugi srpski. Turci su ponovo zaposeli Srbiju po slomu Prvog srpskog ustanka 1813. Bio je to period strahovlade nad Srbima, što je prouzrokovalo novu bunu. Drugom srpskom ustanku prethodila je Hadži Ruvimova buna 1814, brzo ugušena. Za vođu Drugog srpskog ustanka izabran je Miloš Obrenović, vojvoda iz Karađorđeve bune (Prvog srpskog ustanka). Porta je požurila da uguši ustanak, ali je

1616 - Umro je engleski pisac Vilijam Šekspir, po mnogima, najveći dramski pisac u istoriji književnosti. Od 1585. nalazi se u Londonu, gde će vremenom postati suvlasnik pozorišta u kojem je i počeo kao nadareni glumac. Oko 1610. povukao se u rodni Stratford, u kojem umire 1616. Književni istoričari su hronologiju njegovih dela podelili na "doba učenja" od 1588. do 1594, doba velikih komedija od 1595. do 1600, sumorni "Hamletov