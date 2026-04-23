Malo toplije, uz razvedravanje

U četvrtak jutro vrlo hladno, ponegde 0°C na 2m uz ređu pojavu slabog prizemnog mraza.

Tokom prepodneva sunčano, a od sredine dana lokalni razvoj oblaka sa sunčanim intervalima i bez padavina. Biće malo toplije popodne nego u sredu. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini povremeno pojačan. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 0°C do 6°C, a maksimalna od 15°C do 19°C. Uveče suvo. U petak jutro ponovo vrlo hladno, ponegde blizu 0°C na 2m uz retku pojavu slabog prizemnog mraza.