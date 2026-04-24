Gober: "Samo dominiraj" VIDEO

Francuski centar Rudi Gober rekao je, o duelu sa Jokićem, da samo pokušva da se takmiči protiv najboljeg ofanzivca protiv kojeg je igrao u karijeri.

Timbervulfsi su pobedili rezultatom 113:96 u meču u kojem su se za sve pitali na terenu. "Samo dominiraj. Radi ono što ja radim i pokušaj da pomogneš timu da pobedi, šta god da je potrebno", poruka je Rudija Gobera posle pobede. "Mislim da smo pokazali ove sezone da možemo ići do kraja, da je ovo ta sezona. Ove večeri, mislim da smo odigrali najbolju odbranu, ali mislim da i dalje imamo prostor za napredak". Odigrao je Gober napadački vrlo dobro, odlično zapravo,