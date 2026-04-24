Bojana Mlađenović imenovana za glavnu urednicu Informativnog programa RTS-a

Beta pre 22 minuta

Bojana Mlađenović imenovana je za glavnu urednicu Informativnog programa Radio-Televizije Srbije, na mandat od četiri godine, objavio je danas taj javni servis.

Navedeno je da je Bojana Mlađenović "novinar sa neophodnim televizijskim i uredničkim iskustvom, kao i iskustvom u upravljanju procesom rada u proizvodnji informativnih sadržaja javnog medijskog servisa" i da ima "jasne ciljeve za unapređenje organizacije poslova".

Mlađenović je od sredine februara bila vršiteljka dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a pošto je dotadašnjem uredniku Nenadu Lj. Stefanoviću istekao ugovoreni radni odnos.

(Beta, 24.04.2026)

