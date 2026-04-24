Ko je Bojana Mlađenović, nova glavna urednica informative RTS-a

Bojana Mlađenović i zvanično imenovana za glavnog urednika Informativnog programa RTS-a na mandatni period od četiri godine

Kako se navodi u obrazloženju odluke, Bojana Mlađenović je novinar sa neophodnim televizijskim i uredničkim iskustvom, kao i iskustvom u upravljanju procesom rada u proizvodnji informativnih sadržaja javnog medijskog servisa i ima jasne ciljeve za unapređenje organizacije poslova. Ona od sredine februara obavljala funkciju vršioca dužnosti glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa RTS-a nakon što je dotadašnjem uredniku Nenadu Lj. Stefanoviću istekao