Đorđević (ZLF): Vlast namerava samo formalno da ispuni preporuke ODIHR

Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je danas da vlast nastoji samo formalno da ispuni preporuke Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), ali da je problematično to što u procesu pisanja izbornih zakona koji su stigli u Skupštinu Srbije nisu učestvovali predstavnici opozicije i civilnog društva.

Ona je za dnevni list Nova rekla da vlast nije ispunila glavne preporuke ODIHR koje se odnose na formiranje nezavisnog Regulatornog tela za elektronske medije (REM) te dodala da ništa nije učinjeno ni po pitanju sprečavanja zloupotreba javnih funkcionera i javnih resursa u kampanji.

"Predlozi zakona su donekle slični onima koje je nekadašnja Vladina grupa za ispunjavanje preporuka pripremila nakon decembarskih izbora 2023. godine. Tada smo insistirali da se proces vrati u Narodnu skupštinu kroz formiranje Radne grupe za unapređenje izbornih uslova. Pošto su tu radnu grupu napustili predstavnici civilnog društva i opozicije, nakon opstrukcije režima, bilo je očekivano da će u 'mrdićevskom stilu' ove zakone predložiti poslanik SNS", kazala je Đorđević.

Na sajtu Skupštine Srbije, objavljeni su predlozi četiri izborna zakona, koji se zasnivaju na preporukama ODIHR o parlamentarnim izborima u Srbiji održanim 17. decembra 2023. godine.

Ovi predlozi odnose se na zakone o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike o lokalnim izborima i Ustavnom sudu.

Formalni predlagač izmena ovih zakona je narodni poslanik SNS Miroslav Petrašinović.