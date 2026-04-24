Đorđević (ZLF): Vlast namerava samo formalno da ispuni preporuke ODIHR

Beta pre 3 sata

 Kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević ocenila je danas da vlast nastoji samo formalno da ispuni preporuke Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), ali da je problematično to što u procesu pisanja izbornih zakona koji su stigli u Skupštinu Srbije nisu učestvovali predstavnici opozicije i civilnog društva.

Ona je za dnevni list Nova rekla da vlast nije ispunila glavne preporuke ODIHR koje se odnose na formiranje nezavisnog Regulatornog tela za elektronske medije (REM) te dodala da ništa nije učinjeno ni po pitanju sprečavanja zloupotreba javnih funkcionera i javnih resursa u kampanji.

"Predlozi zakona su donekle slični onima koje je nekadašnja Vladina grupa za ispunjavanje preporuka pripremila nakon decembarskih izbora 2023. godine. Tada smo insistirali da se proces vrati u Narodnu skupštinu kroz formiranje Radne grupe za unapređenje izbornih uslova. Pošto su tu radnu grupu napustili predstavnici civilnog društva i opozicije, nakon opstrukcije režima, bilo je očekivano da će u 'mrdićevskom stilu' ove zakone predložiti poslanik SNS", kazala je Đorđević.

Na sajtu Skupštine Srbije, objavljeni su predlozi četiri izborna zakona, koji se zasnivaju na preporukama ODIHR o parlamentarnim izborima u Srbiji održanim 17. decembra 2023. godine.

Ovi predlozi odnose se na zakone o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike o lokalnim izborima i Ustavnom sudu.

Formalni predlagač izmena ovih zakona je narodni poslanik SNS Miroslav Petrašinović.

(Beta, 24.04.2026)

Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

N1 Info pre 18 minuta
Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Nedeljnik pre 18 minuta
SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

Beta pre 3 sata
SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

Serbian News Media pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

Radio sto plus pre 2 sata
SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

Pravo u centar pre 3 sata
Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

N1 Info pre 18 minuta
Rešetnjikov: Rusija ceni napore Srbije na regulisanju situacije oko kompanije NIS

Rešetnjikov: Rusija ceni napore Srbije na regulisanju situacije oko kompanije NIS

RTV pre 8 minuta
Rušenje srpske imovine i političke tenzije na Kosovu i Metohiji: Da li će međunarodni akteri reagovati?

Rušenje srpske imovine i političke tenzije na Kosovu i Metohiji: Da li će međunarodni akteri reagovati?

Euronews pre 23 minuta
Duh Austrougarske lebdi nad Evropom: Izjava Petera Mađara podigla buru, stručnjaci u Jutru na "Blic" otkrivaju da li se stvara…

Duh Austrougarske lebdi nad Evropom: Izjava Petera Mađara podigla buru, stručnjaci u Jutru na "Blic" otkrivaju da li se stvara moćni savez

Blic pre 3 minuta
Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Šabić: Nacrti izmene i dopune zakona o izborima izigravanje preporuka ODIHR

Nedeljnik pre 18 minuta