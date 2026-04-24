SRCE: Predlozi izbornih zakona se ne bave suštinskim problemima izbornog procesa

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Stefan Janjić ocenio je danas da su predlozi četiri izborna zakona koji su stigli u Skupštinu Srbije tipičan primer "formalnog ispunjavanja obaveza bez stvarne namere da se izborni proces unapredi" .

On je za dnevni list Nova kazao da vlast tvrdi da postupa po preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), ali da izbegava da se suoči sa ključnim problemima koji urušavaju poverenje u izbore.

"Kupovina glasova, manipulacije biračkim spiskovima, prisustvo nasilnih struktura na terenu, kao i sistemske ucene birača su pitanja koja zahtevaju političku volju i institucionalnu nezavisnost", kazao je Janjić.

Po njegovim rečima, zakonodavne izmene koje je predložila vlast su kozmetičke i ne zadiru u suštinu problema.

Janjić je naveo da vlast verovatno želi međunarodnoj javnosti da pošalje poruku da usklađuje propise sa evropskim standardima.

"Ovo nije reforma, već simulacija reforme. Bez jasnih mehanizama za sprečavanje zloupotreba, bez kontrole biračkog spiska i bez zaštite birača od pritiska, nema ni slobodnih izbora", rekao je poslanik.

Na sajtu Skupštine Srbije, objavljeni su predlozi četiri izborna zakona, koji se zasnivaju na preporukama Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o parlamentarnim izborima u Srbiji održanim 17. decembra 2023. godine.

Ovi predlozi odnose se na zakone o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike o lokalnim izborima i Ustavnom sudu.

Formalni predlagač izmena ovih zakona je narodni poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Miroslav Petrašinović.