Lajović ispao u Majamiju, Francuz prejak

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u treće kolo mastersa u Madridu, pošto je izgubio od 26. igrača sveta Francuza Artura Rinderkneša posle dva seta, 6:3, 6:2.

Lajović, 138. teniser sveta, izgubio je posle 73 minuta. On nije napravio nijedan brejk, a francuski teniser mu je tri puta oduzeo servis. Rinderkneš će u trećem kolu turnira u prestonci Španije igrati protiv pobednika duela Andreja Rubljova iz Rusije i češkog tenisera Vita Koprive.