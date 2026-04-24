Miloš Jovanović: Presuda u Banjskoj poniženje za Srbiju

Saopštenje koje potpisuje Miloš Jovanović, predsednik Novog DSS-a, prenosimo u celosti: Predsednik Novog DSS-a Miloš Jovanović ocenio je da je presuda trojici Srba zbog događaja u Banjskoj „još jedno strahovito poniženje za Srbiju i srpski narod“, navodeći da je reč o posledici politike koju, kako tvrdi, vodi aktuelni režim Aleksandra Vučića. U izjavi dostavljenoj javnosti, Jovanović je naveo da su Vladimir Tolić i Blagoje Spasojević osuđeni na doživotne kazne