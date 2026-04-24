Prosečne plate na jugu Srbije premašile 80.000 dinara
Najveće februarske neto zarade na području juga Srbije imali su zaposleni na području niške opštine Medijana (126.663 dinara) i Niša (112.478 dinara), a najmanje zaposleni na području Preševa (80.647) i Bojnika (81.430) dinara, pokazuju podaci koje je danas objavio Republički zavod za statistiku.
Prvi put neto zarade zaposlenih u gradovima i oštinama na jugu Srbije, kao i u celoj zemlji, premašile su 80.000 dinara, a takođe prvi put u jednoj opštini premašile su 200.000 dinara. Prosečna plata bez poreza i doprinosa u beogradskoj opštini Stari grad iznosila je 200.666 dinara. Na području juga Srbije, po zvaničnoj statistici, februarske neto zarade zaposlenih u najvećem broju opština iznosile su od 80.000 do 90.000 dinara. Zarade veće od 100.000 dinara, pored