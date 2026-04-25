Vidikovac na Kuli Beograd otvoren za javnost

Vidikovac Belgrade 360 Deck na 41. spratu Kule Beograd, najviše zgrade u Srbiji i regionu, koji je u četvrtak premijerno predstavljen, zvanično će biti otvoren za građane od danas u 10 sati, saopštila je kompanija Beograd na vodi.

Početna stanica za obilazak najviše tačke srpske prestonice nalazi se na drugom spratu Galerije, kod centra za kupovinu ulaznica (ulaz 1, lift lobi A), odakle se pešačkom pasarelom, koja povezuje šoping centar i Kulu Beograd, dolazi do lift lobija sa interaktivnim sadržajima. Zahvaljujući najbržim liftovima u zemlji, za svega 25 sekundi vožnje stiže se do 41. sprata na 155. metru iznad zemlje. Sa zastakljenog vidikovca pruža se pogled od 360 stepeni na čitav grad i