Prognoza vremena za subotu, 25. april: Danas sunčano i još toplije

Danas će, nakon svežeg jutra, ponegde na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana biti pretežno sunčano i još malo toplije, popodne uz razvoj oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar.

Jutarnja temperatura od jedan do 10 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije, popodne uz razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 24 stepena.

(Beta, 25.04.2026)