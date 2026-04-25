Veselinović (ZLF): Studentski pokret doneo tektonske društvene promene

Beta pre 1 sat

Poslanik Zeleno-levog fronta (ZLF) Dobrica Veselinović izjavio je da za pobedu nad Srpskom naprednom strankom (SNS) "moramo da radimo svi zajedno", i istakao da je studentski pokret ostvario neviđene rezultate i doneo tektonske društvene promene.

"Ne smemo nikoga ostaviti sa strane. Svaki čovek je važan, svaki glas, svaki zbor, svaki motor, svaki bicikl, svaki student i svaki profesor, svaki penzioner, svaki nezaposleni. Svaki materijalni resurs koji imamo i svaki atom snage koji imamo u našim telima", rekao je Veselinović u intervjuu za današnji list Nova.

"Dogovor je naša prava snaga i na to Aleksandar Vučić nema odgovor", rekao je Veselinović i poručio: "naš zajednički dogovor je pobeda".

Na pitanje šta su glavne prepreke sve ovo vreme da bi se došlo do dogovara, naveo je da je "potrebno prvo da se oslobodimo straha i apatije i shvatimo da kao društvo možemo da uradimo velike stvari".

"Da možemo i moramo bolje od Aleksandra Vučića i Srbije u zapećku Evrope", dodao je Veselinović.

(Beta, 25.04.2026)

