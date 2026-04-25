U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, temperatura do 25 stepeni

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i još malo toplije, s jutarnjom temperaturom od 1 do 10 stepeni, a najvišom dnevnom od 21 do 25 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Nakon svežeg jutra, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana biće pretežno sunčano i još malo toplije, posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti, a vetar će biti slab i umeren zapadni i severozapadni. I u Beogradu će biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne uz dnevni razvoj oblačnosti, s vetrom slabim do umerenim zapadnim i severozapadnim i jutarnjom temperaturom oko 10 stepeni, a najvišom dnevnom oko 24 stepena.