Atletiko preokretom do pobede pred Arsenal

Fudbaleri Atletiko Madrida pobedili su na svom terenu Atletik Bilbao sa 3:2, u utakmici 32. kola španske La lige.

Atletiko je i dalje četvrti na tabeli sa 60 bodova, dok je Bilbao ostao na devetom mestu sa 41 bodom. Bilbao je poveo pogotkom Ajtora Paderesa u 23. minutu, ali je Atletiko na početku drugog poluvremena preokrenuo rezultat golovima Antoana Grzimana u 49. i Aleksandera Serlota u 54. minutu. Serlot je svojim drugim golom na meču, u trećem minutu nadoknade, povisio na 3:1, a konačan rezultat je četiri minuta kasnije postavio Gorka Guruseta. Atletiko če naredne sedmice