Pucnjava u hotelu u Vašingtonu otvara pitanja o bezbednosti Trampa

BBC News pre 56 minuta | Džejk Lapham

„Ne mogu ni da zamislim opasnije zanimanje“, rekao je predsednik Donald Tramp novinarima, samo nekoliko sati nakon što se našao u središtu još jednog ozbiljnog bezbednosnog incidenta.

Iako ga štiti svojevrsna mala armija agenata Tajne službe, što ga čini verovatno najobezbeđenijom osobom na svetu, očigledno je da to nije nimalo lak zadatak.

Najpre neuspešni atentat u Batleru, u Pensilvaniji, tokom leta 2024. godine, kada mu je metak okrznuo uvo.

Samo 64 dana kasnije, Tramp je ponovo bio meta potencijalnog atentatora, ovog puta dok je igrao golf na terenu na Floridi.

A sada, svega nekoliko sati nakon što su pucnji prekinuli svečanu atmosferu večere izveštača iz Bele kuće u hotelu Hilton u američkoj prestonici, bezbednost Donalda Trampa ponovo je pod lupom.

Iako motiv i tačna meta osumnjičenog napadača, 31-godišnjeg Kola Tomasa Alena, još nisu jasni, sve je više pitanja o tome kako je naoružani muškarac uopšte mogao da se nađe tako blizu predsednika.

Jedno od ključnih odnosi se na nivo bezbednosne provere u hotelu koji je bio domaćin nekim od najuticajnijih političara, diplomata i novinara u Vašingtonu.

Geri O'Donohju, glavni BBC dopisnik za Severnu Ameriku, koji je prisustvovao večeri, izjavio je da su putevi oko hotela Vašington Hilton satima bili zatvoreni, ali da obezbeđenje unutar objekta „nije bilo naročito pojačano“.

„Čovek na ulazu bacio je tek letimičan pogled na moju ulaznicu, i to sa razdaljine od najmanje dva metra“, napisao je on.

Snimak sa sigurnosnih kamera, koji je Tramp objavio na društvenim mrežama, prikazuje osumnjičenog kako se zaleće kroz bezbednosni punkt Tajne službe, smešten na spratu iznad svečane sale.

Vlasti su saopštile da je kod sebe imao sačmaru, pištolj i više noževa.

Pre nego što je savladan, napadač je razmenio vatru sa pripadnicima obezbeđenja.

Voditelj CNN-a Vulf Blicer rekao je u programu te mreže da je video kako osumnjičeni puca više puta, koristeći, kako je naveo, „veoma, veoma ozbiljno oružje".

Predsednik je kasnije objavio fotografiju muškarca bez majice koji leži na podu, sa rukama vezanim iza leđa, dok oko njega stoje agenti Tajne službe.

Vršilac dužnosti američkog državnog tužioca Tod Blanš izjavio je za NBC da sve ukazuje na to da je meta napada bila administracija, „verovatno i sam predsednik".

Policija je saopštila da je Kol Tomas Alen bio gost hotela Vašington Hilton, koji je redovno radio uprkos tome što su se u istoj zgradi nalazili neki od najmoćnijih ljudi na svetu.

Bivši britanski ambasador u Vašingtonu Kim Derok, koji je ranije prisustvovao večerama za dopisnike, oštro je kritikovao postavku obezbeđenja.

„Ako ste bili gost hotela i imali loše namere da upadnete na ovu večeru, postojala je samo jedna bezbednosna prepreka koju ste morali da prođete… i već ste bili u sali“, rekao je on za BBC.

Sam Tramp je kasnije izjavio da Hilton „nije naročito bezbedna zgrada", dodajući da je incident još jednom pokazao koliko je važna nova balska sala Bele kuće, koja je trenutno u izgradnji, ali i predmet sudskog spora.

„To je zapravo veća sala i mnogo je bezbednija.

„Otporna je na dronove. Ima pancirno staklo. Nama je ta sala potrebna“, rekao je Tramp.

Predsednik je istovremeno pohvalio „hrabrost" pripadnika Tajne službe, koji su njega i potpredsednika Džej-Dija Vensa sklonili sa bine, ističući da su „odradili sjajan posao".

Bezbednosti stručnjaci navode da činjenica da napadač nikada nije uspeo da uđe u samu balsku salu govori u prilog tome da su bezbednosne mere ipak funkcionisale.

Bivši specijalni agent FBI-ja Džef Kriger rekao je za BBC da je to „upravo ono za šta je Tajna služba obučena".

Kada su se začuli pucnji, agenti su se, kako je objasnio, odmah „okupili oko predsednika", stvarajući svojevrsni „živi štit".

I bivši agent Tajne službe Beri Donadio izjavio je za BBC da se čini da na događaju „nije nedostajalo agenata, policajaca i pripadnika obezbeđenja".

Govoreći o mogućim promenama u budućnosti, pojedini stručnjaci ocenjuju da bi Trampovi javni nastupi ubuduće mogli biti obezbeđeni još strožim merama, uključujući i širi bezbednosni perimetar.

Getty Images

Ova pucnjava je najnovije poglavlje političkog nasilja u Americi, za koje podaci pokazuju da je u porastu.

Američka policija Kapitola istraživala je tokom 2023. godine više od 8.000 pretnji, što je za 50 odsto više u poređenju sa 2018.

Ubistvo Čarlija Kirka u Juti prošle godine dodatno je ogolilo duboke političke podele u Sjedinjenim Državama.

Konzervativni komentator ubijen je vatrenim oružjem dok je govorio na skupu organizacije Turning Point USA , a čin nasilja je snimljen i potom proširen internetom.

Nekoliko meseci ranije, poslanica savezne države Minesote Melisa Hortman i njen suprug Mark ubijeni su u pucnjavi, dok su državni senator Džon Hofman i njegova supruga Ivet pogođeni sa više hitaca i teško ranjeni, ali su preživeli.

Još 2022. godine suprug bivše predsednice Predstavničkog doma Nensi Pelosi, Pol Pelosi, napadnut je čekićem i hospitalizovan sa prelomom lobanje.

Pet godina ranije, republikanski kongresmen Stiv Skaliz i još četiri osobe ranjene su u pucnjavi dok su poslanici vežbali za kongresnu bejzbol utakmicu u Virdžiniji.

Među metama atentata na američke predsednike bio je i Ronald Regan, koji je 1981. godine teško ranjen kada je na njega pucao Džon Hinkli Mlađi.

Reganu je u tom napadu probušeno plućno krilo, ali je preživeo.

Upitan o učestalosti ovakvih napada na njegovim skupovima, Tramp je rekao da je „proučavao atentate" i podsetio da su i bivši predsednici, poput Abrahama Linkolna, bili mete.

„To su velika imena i mrzim da kažem da sam zbog toga počastvovan, ali sam mnogo toga uradio za Sjedinjene Države“, rekao je Tramp.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.26.2026)