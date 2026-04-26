Antonio Stasi: NATO poštuje vojnu neutralnost Srbije

Šef kancelarije NATO u Beogradu, brigadni general Antonio Stasi, izjavio je da NATO ceni svoje partnerstvo sa Srbijom i da u potpunosti poštuje njenu politiku vojne neutralnosti.

"Partnerstvo NATO i Srbije bi trebalo da bude dvosmerna ulica, zasnovano na uzajamnom poverenju i poštovanju, kao i iskrenoj posvećenosti regionalnoj stabilnosti. U tom smislu mi dajemo svoj doprinos, preduzimajući konkretne korake. To uključuje i zajedničku važnu vežbu NATO i Vojske Srbije ovog maja, kao i unapređenje našeg političkog dijaloga", rekao je Stasi za Kurir.

On je dodao da Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta NATO kao region od strateškog značaja za naš savez.

"Čvrsto smo posvećeni stabilnosti u regionu i nećemo dozvoliti da nastane bezbednosni vakuum", rekao je italijanski general.

On je izrazio očekivanje da Srbija sarađuje s NATO i svojim susedima na konstruktivan način.

"To će doprineti stabilnosti na Zapadnom Balkanu za dobrobit svih. Regionalna stabilnost takođe doprinosi bezbednosti širom evroatlantskog prostora", rekao je.

Povodom "trilateralnog aranžmana između Albanije, Hrvatske i institucija na Kosovu", kako je rekao, "NATO kao organizacija ne učestvuje u ovom aranžmanu, niti je imao ulogu u procesu konsultacija".

Dodao je da članstvo u NATO ne sprečava saveznike da zaključuju dodatne sporazume o saradnji, da NATO pozdravlja podršku Albanije i Hrvatske regionalnoj stabilnosti, između ostalog putem njihovog doprinosa Kforu.

Prema rečima italijanskog generala, NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije.

"To nas nije sprečilo da zajedno razvijamo i politički dijalog i praktičnu saradnju u brojnim oblastima. Srbija je pre 20 godina odlučila da se pridruži programu Partnerstvo za mir i nastavlja aktivno da sarađuje sa Alijansom. Na kraju, suvereno je pravo Srbije da odluči kako će dalje razvijati svoje odnose s NATO. Alijansa ostaje čvrsto posvećena politici otvorenih vrata", rekao je Stasi.

(Beta, 26.04.2026)