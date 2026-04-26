ZLF: Prave pobede nad vlastima slave se vrlo brzo

Beta pre 55 minuta

Sa skupa Zeleno-levog front (ZLF), povodom deset godina od noći u kojoj su maskirani ljudi rušili kvart Savamala je poručeno da je vreme za prave a ne moralne pobede nad vlastima i da će se one "vrlo brzo slaviti".

Na skupu "Povratak u budućnost - 10 godina od rušenja u Savamali" je ukazano na neophodnost izgradnje pravednog društva, te da će "kriminalna vlast" biti oterana u istoriju.

Više objekata u Hercegovačkoj ulici srušeno je u noći 24. na 25. april 2016. a bagerima su to uradili ljudi sa fantomkama na glavama, dok policija nije došla da interveniše iako su je građani zvali.

Ubrzo nakon toga, inicijativa "Ne davimo Beograd", koja je prerasla u ZLF, pozvala je na proteste tražeći odgovornost i ostavke, a organizovala je i protestne skupove i povorke.

{Image2}

Zbog rušenja je kažnjen samo šef dežurne službe beogradske policije - na pet meseci uslovno i to za nesavestan rad, odnosno nereagovanje, jer policiji nije izašla na teren.

Kopredsednik ZLF Radomir Lazović je kazao večeras da oni ne žele da slave poraz i da ne žele moralne pobede, te da je vreme za prave pobede koje će, kako je kazao, "ove kriminalce (na vlasti) oterati u istoriju"

"Siguran sam i da ćemo pobedu vrlo brzo slaviti i da će ZLF dati svoj maksimum da ta pobeda bude ostvarena", kazao je Lazović.

Prema njegovim rečima, pre 10 godina u Savamali nisu mogli da veruju da će gradonačelnik da rušiti svoj grad, i to sa državom, te da se iako su bili pod maskama zna se ko su.

Za razliku od njih, kako je naveo, mi bez maski ponosno idemo gradom.

Kazao je i da je Savamala bila poraz građana i da oni koji su tada protestovali nisu uspeli da spreče Beograd na vodi, ali su uspeli da otvoren put i drugima da negoduju zbog takvog razvoja grada.

Prema njegovim rečima, za razliku od onih koji nazivaju "kriminalna hobotnica" vrednosti ZLF su antifašizam, feminizam, solidarnost, decentralizacija, pravednost i sloboda.

"Čiji grad - naš grad", podsetio je, sa okupljenima, Lazović na slogan koji je bio skandiran na svakom od protesta, pre deset godina, iz kojih je nastala Inicijativa Ne davimo Beograd a potom i ZLF.

Kopredsednica ZLF Biljana Đorđević je naglasila značaj "apsolutne borbe protiv autoritarne vlasti" jer, kako je ukazala, apatije nije rešenje problema.

Ocenila je da je prisutan uspon fašizma ne samo u Srbiji, već u čitavom svetu i da postoje ratne mašinerije, te da se moramo boriti protiv takve budućnosti.

Ukazala je i na značaj borbe za pravednijim društvom te da je pobeda ZLF što su naveli ljude da se bave politikom, a da ih zbog toga nije sramota.

Poslanik ZLF Dobrica Veselinović i šefica odborničke grupe ZLF u Skupštini Beograda Natalija Stojmenović su naglasili značaj izgradnje i Beograda i Srbije kao dobrog mesta za sve građene.

Veselinović je kazao da se bore da obrazovanje i stanovanje u Srbiji bude pristupačno svima dok je Stojmenović kazala da su i pre 10 godina znali da ne žele društvo koje nije pravna država.

{Image3}

Prema njenim rečima, ZLF želi Beograd za sve, želi grad koji je iskren, transparentan i jasan prema svim građanima .

ZLF smatra da je "rušenje u Savamali bio trenutak koji je probudio dugo godina unazad uspavani grad i podsetio ljude da imaju jedni druge, nakon što su masovni protesti postali realnost".

"Protest nije bio jedini vid otpora kriminalnom režimu i projektima u korist manjine privilegovanih - stvoren je prostor da se u čitavoj javnosti promišlja u kakvom uopšte gradu želimo da budemo", naveli su u ZLF.

Na tom talasu "nastale su različite komšijske i lokalne inicijative, a Ne davimo Beograd/Zeleno levi front nudi zaokruženu, alternativnu verziju grada i društva kroz politiku kojoj je u fokusu javni, a ne privatni interes".

Ceo video materijal pogledajte OVDE.

(Beta, 26.04.2026)