Cvejić (SRCE): Primitivizmu nije mesto u skupštini, to treba da objašnjava psiholog

Potpredsednik stranke Srbija centra (SRCE) Slobodan Cvejić rekao je da se osećao poniženo dok je slušao šefa poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenka Jovanova i ministra Nikolu Selakovića na poslednjoj sednici parlamenta.

Cvejić, narodni poslanik le u podkastu „U centar“ koji vodi Stefan Janjić, naglasio da to treba da objašnjava psiholog, a ne sociolog, saopštila je stranka SRCE. Kazao je i da je o što je ovih dana čuo u parlamentu „već u zoni poremećaja“. Prema njegovim rečima, oni su potpuno uništili politički život u ovoj zemlji i baviti se politikom u ovom trenutku je baš mučno. „Moraš mnogo da veruješ u neki viši cilj i da veruješ da građani ove zemlje nisu u većini takvi.