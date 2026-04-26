Eze za pobedu Arsenala i prvo mesto na tabeli

Danas pre 5 sati  |  Beta
Fudbaleri Arsenala pobedili su danas na svom terenu Njukasl sa 1:0, u utakmici 34. kola Premijer lige.

Pobedu Arsenalu, 22. od početka šampionata, doneo je Ebereči Eze u devetom minutu. Arsenal je prvi na tabeli sa 73 boda, odnosno ima tri boda više od Mančester sitija koji ima meč manje. Na drugoj strani, Njukasl je 14. na tabeli sa 42 osvojena boda. Fudbalere Arsenala naredne sedmice najpre očekuje prvi meč polufinala Lige šampiona protiv Atletiko Madrida u gostima, a potom će u Premijer ligi dočekati Fulam. Njukasl će u 35. kolu Premijer lige ugostiti Brajton.
Povezane vesti »

Liverpul bolji od Kristal Palasa

Liverpul bolji od Kristal Palasa

Politika pre 19 minuta
Barselona nadomak nove titule

Barselona nadomak nove titule

Politika pre 19 minuta
Barselona korak bliže tituli, savladala i Hetafe

Barselona korak bliže tituli, savladala i Hetafe

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

UŽIVO: Jokić i Nagetsi u pokušaju da vrate brejk protiv Minesote

UŽIVO: Jokić i Nagetsi u pokušaju da vrate brejk protiv Minesote

Sport klub pre 3 minuta
Vaterpolo: Radnički bolji od Marselja 17:14

Vaterpolo: Radnički bolji od Marselja 17:14

Politika pre 9 minuta
Mančester Siti preokretom u finišu do finala FA kupa

Mančester Siti preokretom u finišu do finala FA kupa

Politika pre 4 minuta
Opravdala ulogu favorita: Novi trijumf Jovane Todorović u Kupu Srbije

Opravdala ulogu favorita: Novi trijumf Jovane Todorović u Kupu Srbije

Kurir pre 19 minuta
​Majk Džejms na kraju sezone napušta Monako nakon pet godina u tom klubu

​Majk Džejms na kraju sezone napušta Monako nakon pet godina u tom klubu

Politika pre 34 minuta