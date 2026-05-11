Dubai drugi polufinalista

Dubai će u polufinalu igrati protiv pobednika serije između Budućnosti i Kluža

SUBOTICA – Košarkaši Dubaija drugi su polufinalisti plej-ofa ABA lige pošto su danas i drugom meču četvrtfinala, ovog puta kao gosti, Džanan Musa je sa 27 poena predvodio Dubai ka pobedi, 14 je dao Mfiondu Kabengele. Aleksa Avramović je dao šest poena za 15 minuta, Nemanja Dangubić se nije upisao za 11 sekundi, dok je Filip Petrušev ostao van protokola. Olivije Hanlan i Danilo Nikolić su dali po 17 poena za Spartak, a po 11 Stefan Momirov i Igor Drobnjak. Dubai će