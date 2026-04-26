Pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, ponegde i do 26 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti preovlađujuće sunčano i vetrovito vreme, uz prolaznu umerenu oblačnost i najvišu dnevnu temperaturu i do 26 stepeni u južnim i istočnim predelima.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sutra će jutro biti vedro ili malo oblačno, na jugu i jugoistoku zemlje ponegde sa slabim prizemnim mrazem. U toku dana preovladavaće sunčano i vetrovito vreme uz prolaznu umerenu oblačnost, na severu pre podne, a u ostalim predelima u drugom delu dana. Vetar će biti pretežno umeren severozapadni i severni, u toku dana povremeno pojačan, naročito na istoku zemlje. Jutarnja temperatura će se kretati od 2