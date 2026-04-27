SRCE: Mlade zanima politika, žele da vrate normalnost u Srbiju

Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Cvejić ocenio je danas da je dobro što mlade u Srbiji zanima politika i što su spremni da se uključe u promenu sistema te dodao da njihov cilj nije lično bogaćenje, nego bolji život građana i "vraćanje normalnosti".

On je tokom prvog ciklusa stručnih obuka "SRCE za mlade" rekao da od predizbornog slogana "Za našu decu", koji je ranije koristila vlast, nije ostalo ništa.

"Posle decenije prodavanja magle, čak je i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) postalo neprijatno da koristi decu kao paravan za državu koju su pretvorili u partijski plen. Odustajanje od ovog slogana je priznanje da su njihova deca obezbeđena, a naša su dobila kartu u jednom pravcu", naveo je Cvejić.

U saopštenju te stranke piše da su učesnici obuke imali predavanja i o funkcionisanju državnog aparata, Narodnoj skupštini, spoljnopolitičkim izazovima, ekonomskoj održivosti i energetskoj bezbednosti.