Vremenska prognoza: Kakvo nas vreme očekuje?

Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru je u nekim predelima moguć mraz, a oblaci će se kretati sa severa i zapada na ostale delove zemlje tokom dana. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od jedan do sedam, a najviša dnevna od 19 do 24 stepena. Vreme u Beogradu će danas ujutru biti hladno sa slabim prizemnim mrazom, a tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren istočni i severoistočni vetar, sa jutarnjom temperaturom od četiri do sedam, a najvišom