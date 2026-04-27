Zašto je Orban izgubio

Što su slabiji bili ekonomski pokazatelji, to je slabio i kapacitet režima da na okupu održi koaliciju koja ga je podržavala. Mehanizmi na kojima se održava autoritarna vladavina vremenom su postali generatori njene krhkosti

Šesnaest godina je Mađarska pod Viktorom Orbanom bila otelotvorenje uznemirujuće ideje: da se „iliberalna demokratija“ može načiniti stabilnom i može da pusti duboke korene. Kombinujući izbornu dominaciju sa sistematskim slabljenjem institucionalnih provera i ravnoteža, Orban je, činilo se, rešio centralnu dilemu modernog autoritarizma: kako stalno iznova pobeđivati na izborima a istovremeno liberalnu demokratiju svesti na puku ljušturu. Zbog toga što je njegov