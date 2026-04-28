Poznato je: Ovo je Trampov odgovor na predlog Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nagovestio je da verovatno neće prihvatiti najnoviji predlog Irana za okončanje sukoba, koji podrazumeva ponovno otvaranje Ormuskog moreuza uz odlaganje rešavanja pitanja nuklearnog programa.

Prema navodima izvora upoznatih sa situacijom, Tramp je svoj stav izneo tokom sastanka sa visokim zvaničnicima nacionalne bezbednosti, ističući rezervisanost prema planu koji je Teheran dostavio prethodnih dana, preneo je CNN. Zvaničnici su ocenili da bi otvaranje moreuza bez rešavanja pitanja obogaćivanja uranijuma oslabilo pregovaračku poziciju Sjedinjenih Američkih Država, dok bi njegovo dalje zatvaranje nastavilo da podstiče rast cena energije, uključujući