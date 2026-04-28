Studentski centar pobedom nad Zadrom poslao Borac u baraž ABA lige

Košarkaši Borca iz Čačka igraće u baražu za opstanak u ABA ligi, pošto je Studentski centar, u poslednjem, 10. kolu plej-auta, na svom terenu u Podgorici, pobedio Zadar 73:59 (26:5, 15:20, 19:21, 13:13), i obezbedio opstanak u prvom rangu tog regionalnog takmičenja.

Borac će u baražu za opstanak igrati protiv gubitnika finalne serije plej-ofa ABA 2 lige između Širokog Brijega i TFT Skoplja, u kojoj klub iz Bosne i Hercegovine ima vođstvo 1:0. Najefikasniji u ekipi Studentskog centra u večerašnjoj utakmici bio je Mateo Drežnjak sa 19 poena, uz pet skokova i četiri asistencije. Aleksa Ilić je dodao 15 poena i osam skokova, dok je Emir Hadžibegović upisao 14 poena i 14 skokova. / U ekipi Zadra najefikasniji je bio Lovro Mazalin
