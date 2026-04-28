Srednji kurs dinara za evro 117,4161 dinar

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117,4161 dinar, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar viši je juče za 0,1 odsto i iznosi 100,0052 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,7 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 3,1 odsto, a od početka godine slabiji za 0,1 odsto.