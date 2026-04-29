Kejn zna šta će odlučiti pobednika dvomeča Bajern - PSŽ

Napadač Bajerna, Hari Kejn, veruje da će borbenost njegove ekipe u spektakularnom porazu od Pari Sen Žermena (5:4) biti presudna u revanšu polufinala Lige šampiona naredne nedelje u Nemačkoj.

Bavarci su delovali kao poraženi kada je francuski tim početkom drugog poluvremena postigao dva gola u razmaku od dva minuta i poveo sa 5:2. Ipak, Bajern se nije predao. Golovima Dajoa Upamekana i Luisa Dijasa u razmaku od samo tri minuta smanjili su na 5:4 i značajno povećali šanse da u Minhenu preokrenu dvomeč. U drugom polufinalu, Atletiko Madrid u sredu dočekuje Arsenal. "Odlučiće ko bude koristio svoje šanse sledeće nedelje", rekao je Kejn, koji je goste doveo