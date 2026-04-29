Radna grupa: Prvi sastanak o Mrdićevim zakonima i VK

Beta pre 6 sati

Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa, u cilju usklađivanja sa preporukama eksperata Venecijanske komisije, održala je danas prvi sastanak, saopštilo je Ministarstvo pravde.

U pitanju su Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakon o sudijama i Zakon o Visokom savetu tužilaštva, u narodu poznati kao "Mrdićevi zakoni".

"Tokom sastanka članovi Radne grupe izneli su svoja mišljenja o mogućim zakonskim rešenjima kojima će se postojeća rešenja unaprediti u skladu sa Ustavom, zakonom i standardima Venecijanske komisije, a u cilju podizanja efikasnosti domaćeg pravosuđa", navodi se u kratkom saopštenju.

Drugi sastanak radne grupe trebalo bi da se održi u ponedeljak, 4. maja 2026. godine, takođe u prostorijama Ministarstva pravde.

Članovi Radne grupe su predstavnici Visokog saveta sudstva, Visokog saveta tužilaštva, Vrhovnog suda, Vrhovnog javnog tužilaštva, Udruženja sudija i tužilaca Srbije, Društva sudija Srbije, Udruženja tužilaca Srbije, Foruma sudija Srbije, Udruženja sudija prekršajnih sudova, Foruma pravnika Srbije, Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i predstavnici Odbora Narodne skupštine za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva pravde.

Ministar pravde Nenad Vujić, koji je predsedavao prvim sastankom, prethodno je za medije izjavio da proces ponovne izmene nedavno menjanih zakona "neće biti brz, a ni formalnost".

"Radiće se intenzivno i tokom praznika. Ovo je jedno fino podešavanje koje treba uraditi", rekao je ministar Vujić za televiziju Njuzmaks Balkans, preneo je portal te televizije.

Govoreći o daljoj proceduri, rekao je da je Skupština Srbije ta koja donosi konačne odluke o izmeni spornih zakona.

"Ovo su preporuke (Venecijanske komisije), a ne naredbe. Skupština je suverena da odlučuje, ali će prethodno biti sprovedene konsultacije i javna rasprava", najavio je Vujić.

(Beta, 29.04.2026)

