Rud, Hodar i Lehečka u četvrtfinalu Madrida

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u četvrtfinale turnira u Madridu, pošto je danas posle tri seta pobedio Grka Stefanosa Cicipasa 6(4):7, 7:6(2), 7:6(3).

Rud, 15. teniser sveta, pobedio je 80. igrača na ATP listi posle tri sata i minut igre. U četvrtfinalu, Rud će igrati protiv boljeg iz duela Serundolo – Bloks. Plasman u četvrtfinale obezbedio je i Španac Rafael Hodar, 42. igrač na ATP listi, nakon što je posle dva seta pobedio Čeha Vitu Koprivu 7:5, 6:0. On je pobedio 66. igrača sveta posle sat i 20 minuta. Hodar će u četvrtfinalu igrati protiv prvog tenisera sveta Italijana Janika Sinera. U četvrtfinale se