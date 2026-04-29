Težak raspored za Mančester siti u borbi za trofeje

Danas pre 6 sati  |  Beta-AP
Fudbalski klub Mančester siti očekuje izuzetno naporan raspored u završnici sezone, sa tri utakmice u samo sedam dana koje bi mogle biti presudne u borbi za domaće trofeje.

Premijer liga je potvrdila da je odloženi meč protiv Kristal Palasa pomeren za 13. maj. Samo tri dana kasnije, tim Pepa Gvardiole igraće finale FA kupa protiv Čelsija na „Vembliju“, dok će 19. maja gostovati Bornmutu. Siti je već osvojio Liga kup, a uz to vodi veliku borbu za titulu sa Arsenalom, koji trenutno ima tri boda više, ali i utakmicu više. Utakmica protiv Palasa prvobitno je bila zakazana za vikend tokom finala Liga kupa, dok je duel sa Bornmutom pomeren
