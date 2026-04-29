Masters u Madridu: Krunić i Mladenović u polufinalu dubla

Kurir pre 1 sat
Masters u Madridu: Krunić i Mladenović u polufinalu dubla

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kristina Mladenović plasirale su se u polufinale turnira u Madridu, pošto su pobedile američko-tajvanski dubl Sofiju Kenin i Su Vej Sje posle tri seta, 3:6, 6:4, 10:4.

Kenin i Sje su u prvom setu povele 5:1, sačuvale su prednost brejka i povele u meču. One su posle brejka u sedmom gemu drugog seta povele 4:3, ali su Krunić i Mladenović posle toga osvojile tri uzastopna gema i izborile treći set. Krunić i Mladenović su dobro počele, povele su 7:2, a treći set dobile su posle prve meč lopte 10:4. One će u polufinalu igrati protiv drugih nosioca američko-češkog dubla Tejlor Taunzend i Katerine Sinijakove. (Beta)
