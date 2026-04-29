Oblačno i mestimično sa slabom kišom, temperatura do 23 stepena

U Srbiji će danas biti oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U toku noći na visokim planinama očekuje prelazak kiše u sneg. Duvaće slab i umeren, u drugom delu dana mestimično pojačan vetar, severnih pravaca. Prema prognozi vremena, najniža temperatura biće od šest stepeni do 11, a najviša od 14 na zapadu do 23 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu že biti oblačno, u pojedinim delovima grada sa pojavom slabe kratkotrajne kiše. Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša oko 16 stepeni.