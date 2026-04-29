Partizan saznao s kim će igrati u četvrtfinalu ABA lige

Košarkaši Bosne plasirali su se u plej-of ABA lige, pošto su u plej-inu na svom terenu u Sarajevu pobedili Igokeu rezultatom 80:76.

Rezultat po četvrtinama bio je 23:19, 18:28, 17:13, 22:16. Bosnu je predvodio Edin Atić sa 17 poena i 10 skokova, a pratili su ga Džerod Vest sa 13 i Janari Joesar sa 10 poena. Najefikasniji kod Igokee bio je Strahinja Gavrilović sa 20 poena. Bosna će u četvrtfinalu ABA lige igrati protiv Partizana. Crno-beli će u toj seriji, koja se igra na dve pobede, imati prednost domaćeg terena. Igokea u borbi za osmo mesto čeka boljeg iz duela Spartak – Zadar. Ko izađe kao