Za sve je kriv novi talas

Jezik novog talasa nije samo podsećanje na vrhunce svetske kinematografije, već alat koji koriste autori širom sveta. Da pobegnu od algoritama i klišea. Da ostanu slobodni u sve više zarobljenom svetu post-istine

Francuski novi talas je verovatno najviše uticao da upišem studije filmske režije na FDU. Osamdesetih godina filmove smo gledali isključivo u bioskopu. Tokom srednjoškolskih dana jednostavno sam upijao sve što se na temu novog talasa moglo videti u Kinoteci, u podrumu Kosovske 11. Često sam u u gluvom popodnevnom terminu od 15 časova bežao iz škole da pogledam neki od zaostalih bisera. Na prijemnom ispitu, strogi profesor Zdravko Velimirović me je pitao zašto volim