Dan žalosti u Šapcu zbog tragedije na auto-putu

Grad Šabac proglasio je 29. april Danom žalosti povodom tragedije izazvane teškom saobraćajnom nesrećom u kojoj su živote izgubile četiri osobe.

U odluci objavljenoj na sajtu Grada Šapca, navedeno je da će Dan žalosti biti obeležen spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Šabac. Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i ugostiteljskim objektima. Na pola koplja je i školska zastava Šabačke gimnazije u znak žalosti, solidarnosti i podrške porodicama