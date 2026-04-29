Kompani novinarima: Šta želite?

Bajern je pretrpeo poraz 5:4 u epskom spektaklu protiv Pari Sen Žermena u prvom polufinalnom susretu Lige šampiona u glavnom gradu Francuske, a trener Bavaraca Vensan Kompani nije se najprijatnije osećao na konferenciji za novinare.

Ljubitelji fudbala su uživali. Posebno neutralni. Ali navijačima Bajerna ipak je gorak ukus jer je njihov klub primio pet golova i ima rezultatski zaostatak pred revanš u Minhenu. Ipak, belgijski trener ističe i drugu stranu medalje. A to je da se ekipa vratila sa minusa 5:2 i ipak izborila aktivan rezultat. – Šta želite? Mislim da ste mogli da vidite mnogo toga dobrog. Bilo je intenzivno u odbrani, nijanse su odlučivale i moglo je da ode u oba smera – rekao je