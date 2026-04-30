Novi skok cena nafte

Cene nafte danas su uvećane zbog izveštaja da se Sjedinjene Američke Države spremaju za „produženu blokadu“ Irana i večeras su dostigle 119 dolara za barel, što je porast od skoro sedam odsto u jednom danu.

Kako saznaje BBC, rukovodioci velikih energetskih kompanija, uključujući izvršnog direktora Ševrona Majka Virta, u utorak su se u Beloj kući sastali sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kako bi razgovarali o tome kako umanjiti posledice rata na američke potrošače. Trgovci naftom su, izgleda, shvatili sastanak kao znak da će se efektivno zatvaranje Ormuskog moreuza nastaviti duže vreme. Sastanak je usledio nakon odvojenih izveštaja Vol strit žurnala da je