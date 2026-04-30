Pušten u rad novi superkompjuter u Data centru u Kragujevcu, do sada uloženo 100 miliona evra

U Državnom data centru u Kragujevcu danas su pušteni u rad novi moduli (superkompjuter) i solarni paneli, što je omogućilo da njegov kapacitet bude povećan na 14 megavata.

Data centar, koji ima dva objekta površine oko 14.000 kvadrata, otvoren je u decembru 2020. godine i u njemu se čuvaju podaci svih građana i privrede, ali i komercijalnih korisnika, primenom najviših standarda bezbednosti. U tom centru se nalazi Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju – superkompjuter poslednje generacije koji je besplatno dat na korišćenje univerzitetima, naučnim institutima, fakultetima i domaćim startap kompanijama u naučno- tehnološkim