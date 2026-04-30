Zvezda mukom do finala Kupa Srbije sa Vojvodinom

Crvena zvezda i Vojvodina igraće finale Kupa Srbije 13. maja na stadionu "Lagator" u Loznici.

Ali, kao što je Grafičar namučio Vojvodinu, tako je i Jedinstvo držalo šampiona u nervozi, da Bruno Duarte nije pogodio kad je malo ko očekivao, ne bi crveno-beli slavili 2:1 (1:1) i zakazali treće uzastopno finale protiv "lala", a svoje šesto uzastopno u Kupu Srbije. Jedinstvo je junački završio svoju istorijsku sezonu u kupu, Zvezda je morala da upotreni svu klasu (Katai, Arnautović) da bi došla do cilja protiv borbenih Ubljana. Crveno-beli su u sporijem modu